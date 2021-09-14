أول صور من توقيع حمدي النقاز مع الزمالك

وقع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لفريق الترجي على عقود انتقال لنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل ليصبح ثالث صفقات القلعة البيضاء استعدادا للموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ووقع اللاعب على العقود في حضور وحسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد عضوي اللجنة، وفاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة. وكان الزمالك قد تعاقد من قبل مع عمر كمال عبد الواحد مهاجم فريق المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة مدافع فريق أسوان لتدعيم صفوف الفريق.

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