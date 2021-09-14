/650095/ألفت-المزلاوى-تكتب-لتحيا-مصر-رئيس-النواب-وممثل-الأغلبية

فى يوليو الماضي انفض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وقد بلى البرلمان بلاءً حسنا نتيجة الانطلاقة الاستثنائية التى تمتع بها ، بداية بانتخاب نوابه للمستشار حنفى جبالى رئيسا للمجلس، حيث الأداء الهادئ والمتزن مع كافة نواب الأحزاب والمستقليين فى عدالة لافته، مرورا إلى الكم الكبير من النقاشات والمساجلات والعصف وطرح الرؤي والقضايا.

برلمان 2021

فقد عقد المجلس 88 جلسة عامة، وبلغ عدد المتحدثين 532 نائبًا، والجلسات العامة امتدت إلى 278 ساعة، وناقش المجلس بيانات 29 وزيرًا وأحالها إلى اللجان المختصة، وناقش المجلس 128 طلب إحاطة بالجلسة العامة، وناقش البرلمان 823 طلبا باللجان النوعية. ونظر البرلمان 2230 سؤالا، ونظر المجلس 265 اقتراحا برغبة، ووافق على 146 مشروع قانون ومقدمة من الحكومة بإجمالى 1749 مادة.

دوت الخليج يرصد ماذكرته النائبة ألفت المزلاوي بشأن أداء رئيس مجلس النواب وممثل الاغلبية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني

دور الانعقاد الأول للبرلمان

إن أداء البرلمان كان رائعا ومختلفا بدور الانعقاد الأول، وقد ساهم ممثل الأغلبية البرلمانية المهندس أشرف رشاد الشريف، أن يحقق التعاون مع الحكومة وأحزاب المجلس المختلفة بما يصب فى صالح الوطن، كما أنه تمكن من استيعاب طاقة كافة النواب وحماسهم فيما يخص شئون دوائرهم ومطالب جماهيرهم، فقام بعقد جلسات نقاشية طويلة حول طبيعة المطالب والمعوقات التى تحول دون تحقيقها وفتح للنواب النوافذ كاملة نحو الحكومة لمناقشتها ومراقبتها والضغط للقيام بدورها لتحقيق مطالب الشعب بما يتوافق مع مخططات الدولة وقوانينها، إنه نموذج فريد لممثل اغلبية برلمانية لم تعرفه مصر من قبل، ساهم فى إنجاح التجربة البرلمانيه فى انعقادها الأول، وأضاف نجاحات فريدة فى الملف النيابي فى مصر تزامنا مع جهود الدولة المصرية التى تسعي لإنجاح كافة ملفاتها ومشروعاتها ورؤيتها.