/650096/الاتحاد-الإفريقي-يعلن-إلغاء-بطولة-إفريقيا-للأندية-الأبطال-لكرة-اليد-تفاصيل

كشف الاتحاج الإفريقي لكرة اليد عن مفاجأة بشأن بطولة كرة اليد للأندية الأبطال داخل القارة السمراء والذي حصد الزمالك لقبها الموسم المنقضي قبل أن يحسم السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، إلغاء البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري رقم 42 لكرة اليد، بعد عدم تقدم أي دولة لإستضافتها.

وكان مقررا إنطلاق البطولة شهر أكتوبر المقبل، والتي كان مقررا أن يشارك بها نادي الزمالك بصفته حامل لقب الدوري للموسم الماضي قبل حصده لقب النسحة الماضية، وهي البطولة التي تأجلت من العام الماضي بسبب فيروس كورونا في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد.

أستطاع الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك التتويج ببطولة السوبر الإفريقي بعد الفوز على نظيره الأهلي ٢٨-٢٧ في المباراة القوية الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة بصالة حسن مصطفى المغطاة بالسادس من أكتوبر ببطولة السوبر الأفريقي.

وحاول الزمالك السيطرة على مجريات اللعب وتألق نجومه أحمد الأحمر وحسن قداح وسيف الدرع وتصبح النتيجة ٨-٧ لصالح الأهلي مع منتصف الشوط الأول.

ومع الدقيقة ٢٠ طالب الإسباني أوليفر روي المدير الفني للفريق وقت مستقطع لتصحيح بعض الأخطاء و يستمر فارق الهدف لتكون النتيجة ١٠-٩ لصالح الأهلي.

وتألق نجوم الزمالك محمود فلفل في حراسة المرمى ويحيى الدرع وحسن قداح ليتقدم الزمالك ١٢-١١ ويطالب معه النادي الأهلي الوقت المستقطع.

ويستمر الحماس في المباراة وتألق الطيار حارس الأهلي ولاعبه المحترف هرنانديز ليعود التعادل بين الفريقين ١٣-١٣ فيما حصل سيف الدرع لاعب الزمالك على البطاقة الحمراء من طاقم التحكيم التونسي المكلف بإدارة المباراة.

وتأثر الزمالك بالنقص العددي واستمر تميز الحارس الطيار لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي ١٦-١٤.

وتستمر الإثارة مع بداية الشوط الثاني بهدف هنا وهناك وسط تألق يحيى الدرع وعمر بكار من الزمالك وهرنانديز وأحمد عادل من الأهلي لتصل النتيجة لتقدم الأهلي ١٩-١٨.