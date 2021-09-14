/650097/تفاصيل القبض-على-شخص-أدار-بنك-عملات-متحرك-في الزمالك

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، اليوم الثلاثاء، في القبض على شخص يدير بنك عملات متحرك في الزمالك.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على شخص يدير بنك عملات متحرك في الزمالك

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة خلال مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الزمالك بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته عملات أجنبية.

بمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروعا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق اخر واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية داخل شقة بمدينة الشروق.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه، و«سرقة كمية من المشغولات الذهبية ، مبلغ مالي، جهاز لاب توب ، هاتفان محمول».

وبإجراء التحريات الأولية وجمع المعلومات اللازمة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم.

أعترافات المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات استهدافهما تمكن رجال مباحث الشروق من ضبطهما، وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق، اعترفا بارتكاب الواقعة، بأسلوب «كسر الباب»، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما «تشكيل عصابي» فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوب «كسر الباب»، كما أقرا بارتكاب حادثين سرقة أخرى بذات الأسلوب،كما أضافا بتصرفهما فى بعض المسروقات بالبيع لأحد تجار المواد المخدرة وكذلك إنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على شراء المواد المخدرة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.