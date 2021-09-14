«كل ما حدث فى مؤتمر سحب الثقة من أحمد مجاهد»..دوت الخليج يستعرض التفاصيل الكاملة بـ«الفيديو والصور»

/650099/كل-ما-حدث-فى-مؤتمر-سحب-الثقة-من-أحمد-مجاهدتحيا-مصر-يستعرض-التفاصيل-الكاملة--بـالفيديو-والصور

شهدت أحد فنادق القاهرة أمس الاثنين، اجتماع نحو 50نادى من أعضاء الجمعية العمومية لإتحاد كرة القدم وذلك للنقاش والحوار والنقاش بشأن تطورات المشهد الرياضى على مستوى إدارة اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، حيث مطالبات ضرورة العمل على إعداد لائحة جديدة وفق تعديلات الأندية، وأيضا التنسيق شأن إجراء انتخابات الإتحاد.

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