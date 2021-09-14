مستجدات الحالة الصحية لوائل الإبراشي..«داهمه كورونا لـ9 أشهر»

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مرت أشهر عديدة على ابتعاد الإعلامي وائل الإبراشي عن شاشة التليفزيون، ولا زال الجمهور في ترقب دائم لمعرفة كل ماهو جديد عن حالته الصحية التي أدت إلى إطالة غيابه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ 9 أشهر.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي

أخر تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي

شهدت الحالة الصحية لوائل اللإبراشي تطورات إيجابية جديد، اذ كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، في مداخلة لبرنامج «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس» أنه بدأ يتحسن قليلا، وأن تحاليل كورونا التي يجريها بشكل دوري تطورت بالمقارنة مع حالته في بداية إصابته بالفيروس نهاية العام الماضى.

أنسجة الرئة بدأت تتحسن

كما أكد الدكتور حسام حسني أن رئتي وائل الإبراشي تعافتا بشكل كبير وعادت أنسجتهما لقوتها مرة أخرى، وتوقع أن يعود الإعلامي الكبير إلى عمله مرة أخرى لاستئناف تقديم برنامجه على شاشة التلفزيون المصري.

إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا

أعلن وائل الإبراشي عن إصابته بفيروس كورونا في ديسمبر الماضي، وظهرت عليه الأعراض خلال تقديم برنامجه "التاسعة مساء" الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، ومكث داخل مشفي زايد التخصصي نحو 75 يومًا حتى خرج ليقيم بمنزله في فترة نقاهة.

وخلال الـ 6 أشهر الماضية تداولت العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية أنباء بخصوص عودة وائل الإبراشي، التي لم تتحقق ليأتي الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ليقول القول الفصل فيما يخص عودته ويؤكد أنها قريبة جدًا.

والجدير بالذكر أنه عاد الإبراشي لاستكمال علاجه في المنزل في شهر مارس الماضي بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه، ومن المقرر أن يعود قريبا لكن لا يمكن وضع حد فاصل لإستقرار حالته.