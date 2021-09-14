/650085/التفاصيل-المادية-لرحيل-ناصر-ماهر-من-النادي-الأهلي

حدد مسئولو النادي الأهلي القيمة المالية لأي فريق يرغب في شراء ناصر ماهر لاعب الفريق، وذلك بعد خروح اللعب من حسابات المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الأهلي وضع شرط بمبلغ 25 مليون جنية لاي نادي يطلب التعاقد مع اللاعب، وذلك بعد خروجه عن مستواه المميز الذي قدمه مع سموحة.

أرقام ناصر ماهر

خاض ناصر ماهر مع الاهلى 44 مباراة بكل البطولات بإجمالى 2800 دقيقة لعب سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلهم وتوج مع الفريق الأحمر ببطولة الدوري مرة وكأس مصر مرة.

و فى صفوف سموحة 65 مباراة بإجمالى 5501 دقيقة لعب سجل خلالها 9 أهداف وصنع 16 هدف أخر كما لعب فى صفوف بتروجت 23 مباراة بإجمالى 1183 دقيقة لعب صنع خلالها هدف وحيد ولم يسجل أهدافاً.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

صفقات الاهلي

واستمر النادي الأهلي في مواصله تدعيم صفوف الفريق بالصفقات حيث اتم التعاقد مع كريم فؤاد قادماً من نادي النجوم وحسام حسن قادماً من نادي سموحه السكندري ولمده 5 مواسم قادمه.

واختتم الأهلي موسم إنتقالاته الإستثنائي بالتعاقد مع اللاعب مصطفي البدري قادماً من نادي الإنتاج الحربي لمده خمس سنوات.

ليكون إجمالى مشاركات ناصر ماهر طوال رحلته مع الساحرة المستديرة 132 مباراة سجل خلالها 12 هدف وصنع 20 هدف وتوج مع المنتخب الاوليمبى بكأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والتى أقيمت بالقاهرة.