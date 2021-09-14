/650104/القبض-على-مسئول-مخزن-مصنوعات-جلدية-غير-مرخص-في-الشرابية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، اليوم الثلاثاء، في القبض على مسئول مخزن بدون ترخيص لحيازته كميات من المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر في الشرابية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على مسئول مخزن بدون ترخيص لحيازته كميات من المصنوعات الجلدية في الشرابية

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 3465 قطعة مصنوعات جلدية «كوتشى» وجميعها مجهولة المصدر ومقلدة ومنسوبة لماركات عالمية، بحوزة المسئول عن مخزن مصنوعات جلدية كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية ، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر «مقلدة» ومنسوبة لماركات عالمية، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق اخر واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية داخل شقة بمدينة الشروق.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه، و«سرقة كمية من المشغولات الذهبية ، مبلغ مالي، جهاز لاب توب ، هاتفان محمول».

وبإجراء التحريات الأولية وجمع المعلومات اللازمة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم.

أعترافات المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات استهدافهما تمكن رجال مباحث الشروق من ضبطهما، وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق، اعترفا بارتكاب الواقعة، بأسلوب «كسر الباب»، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما «تشكيل عصابي» فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوب «كسر الباب»، كما أقرا بارتكاب حادثين سرقة أخرى بذات الأسلوب،كما أضافا بتصرفهما فى بعض المسروقات بالبيع لأحد تجار المواد المخدرة وكذلك إنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على شراء المواد المخدرة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.