ماذا قدم حمدى النقاز مع الزمالك بعد عودته مجدداً للقلعة البيضاء؟

/650106/ماذا-قدم-حمدى-النقاز-مع-الزمالك-بعد-عودته-مجددا-للقلعة-البيضاء

أعلن نادي الزمالك عن انضمام الدولي التونسي حمدي النقاز لصفوف الفارس الأبيض، وذلك بعد فسخ تعاقدة مع ناديالترجي التونسي.

ويرصددوت الخليجالتفاصيل:

وكانت اللجنة المكلفة بإدراة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب قد تواصلت مع اللاعب من أجل التعاقد معه واللعب لنادي الزمالك مقابل تنازل اللاعب عن قضيتة التي حصل بها على حكم نهائي من الاتحاد الدولي "فيفا".

الجدير بالذكر ان حمدي النقاز لعب لنادي الزمالك قبل رحيلة الي نادي الترجي التونسي, وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 34مباراة مع القلعة البيضاء، استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .

وتمكن اللاعب التونسى من الحصول مع الزمالك على 4 بطولات وهم كأس السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية وكأس مصر مرتين .

صفقات الزمالك

ومن جانبة فقد اعلن نادي الزمالك مؤخراً تعاقده مع المهاجم عمر كمال عبد الواحد، لاعب المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات.

وكانت ثاني التعاقدات الرسمية بجلب مدافع أسوان محمود شبانة إلى صفوف الفريق بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

ومؤخراً اعلان نادي الزمالك عن ثالث صفقاتة بالتعاقد مع التونسي حمدي النقاز في صفقة انتقال حر.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

حسين لبيب

استقبل حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أمس بمكتبه بالنادي وفد من الـ NBA و الـ BAL المنظمين للبطولة الأفريقية للأندية و المتأهل لها فريق السلة بدون تصفيات بصفته بطل الدوري لموسم ٢٠٢١.

وشهد اللقاء التشاور بين الطرفين حول إمكانية التعاون خلال الفترة المقبلة من خلال تنظيم الزمالك للتصفيات المؤهلة للبطولة المقبلة في شهر مارس المقبل بصالة حسن مصطفي حيث يشارك الزمالك فيها من دور الثمانية .

وقام أسامة نبيه المدرب العام للفريق بالإشراف على هذه الفقرة وتوجيه التعليمات للاعبين وتصحيح الأخطاء، بعدها تم إجراء تقسيمة في جزء من الملعب بين اللاعبين.