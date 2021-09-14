/650107/النائب-أيمن-محسب-تقرير-التنمية-البشرية-يقدم-مصر-كنموذج-يحتذى-به-في-تحسين-جودة-حياة-المواطنين

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 يبلور النجاحات التي حققتها الدولة في مختلف الأصعدة وتأثير الخطوات الجادة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى في تحسين جودة الحياة لعل منها مبادرة حياة كريمة التي كان لها تأثير إيجابى للغاية في تطوير الخدمات الأساسية في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن مصر قدمت نموذجا يحتذى به في تحسين جودة حياة المواطنين.

تقرير التنمية البشرية 2021

وأضاف، محسب فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج "، أن مصر نفذت زيارات كثيرة بتوجيه الرئيس السيسى إلى العديد من الدول خلال جائحة كورونا للتأكيد على التضامن والتعاون، وهو أكدت عليه الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر خلال الحلقة النقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 ، كما أنها بذلت جهودا استثنائية للاستجابة لمواجهة الجائحة، وحققت التوازن الاستراتيجي والاستفادة الأمثل من الموارد من أجل التعامل مع الجائحة.

الاستثمار فى البشر

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن عودة التقرير بعد توقف 10 سنوات، يؤكد أن الدولة استطاعت تجاوز العديد من التحديات الكبيرة، وأن الدولة أصبحت أكثر انفتاحا على المؤسسات الدولية، وأكثر حرصا على اتاحة كل البيانات، واتباع منهج الشفافية في كل الإجراءات موضحا أن الدولة تبنت برنامج اصلاح اقتصادي لمواجهة الاختلالات في الاقتصاد، من أجل اتاحة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية.