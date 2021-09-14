منتخب مصر يقترب من مواجهة توجو أو مالي ودياً

/650113/منتخب-مصر-يقترب-من-مواجهة-توجو-أو-مالي-وديا

يجري مسؤولو اتحاد الكرة المصري محاولات مكثفة لحسم ملف معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المقرر له مطلع أكتوبر المقبل للاتفاق على خوض مباراة ودية في الفترة المقبلة بناء على طلب البرتغالي كيروش المدير الفني الجديد للفراعنة.

ويرصددوت الخليج التفاصيل:

واتفقت اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة شئون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد مبدئيا من كل من توجو ومالي لخوض مباراة ودية باللاعبين المحليين في الثاني أو الثالث من أكتوبر المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة ليبيا في مباراتين ذهاباً وإياباً ، خلال الفترة من ٩ حتي ١٣ أكتوبر المقبل ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد ٤ نقاط خلف ليبيا المتصدر برصيد ٦ نقاط. ومن المنتظر أن يصل البرتغالي كاروس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب خلال الساعات القليلة القادمة من أجل توقيع العقود والبدء في استلام مهمة عمله.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تأجيل جديد في المواعيد التي حددها اتحاد الكرة بشأن المباريات المتبقية من كأس مصر خاصة مباريات نصف النهائي النهائي الي موعد يحدد لاحقاً.

اتحاد الكرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي: البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا ضياء السيد مدربًا عامًا محمد شوقي مدربا عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

الجدير بالذكر أن بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى يبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.

ومن ناحيه اخري حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر

في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح

بدلاء مصر أمام الجابون

الهاني سليمان - محمد أبو جبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد- صلاح محسن