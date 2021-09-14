عاجل.. الأمم المتحدة تشيد بجهود الرئيس السيسى فى تمكين المرأة

جدة - نرمين السيد - قالت كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة فى مصر، إن إنجازات مصر بوضع النوع الاجتماعى كأساس للتنمية أمر استثنائى فى كل الدول الإفريقية والعربية، فعندما نرى رئيس حكومة يؤكد هذا الأمر فهو أمر نادر الحدوث.





وأشادت عرب، خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تمكين المرأة، منوهة بأن مصر بها نسبة عالية من تعليم الرجال والفتيات.

وأوضحت ممثلة هيئة الأمم المتحدة فى مصر، أن الأمم المتحدة تتطلع إلى مساعدة الحكومة فى كل جهودها فى التوسع فى الخطوات لتصل الخدمات إلى كل أنحاء البلاد.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وشهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.