البرنامج الإنمائى: مصر شهدت طفرة فى كفاءة استخدام الطاقة وحققت نتائج مبهرة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، إن هناك توافقًا دوليًا بأن الأرض لا تستطيع تحمل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حرق الوقود الأحفورى دون حدوث تأثير سلبى على الأرض.





وأضاف بيومى، خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أن الظواهر الجوية الحادة وفيروس كورونا ما هى إلا بعض الآثار المتربة على اختلالات البيئة وتغير المناخ.

وأوضح مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، أن الأمم المتحدة تعاونت مع الحكومة المصرية لفتح الأسواق لتحسين مستوى الطاقة، منوها بأن مصر شهدت طفرة فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وحققت نتائج مبهرة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وشهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.