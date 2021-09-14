عاجل.. السيسى: عجلة التنمية لم تتوقف فى ظل مواجهة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفريق الأمم المتحدة المشارك فى إعداد تقرير التنمية البشرية، قائلا: "كل الشكر والتقدير فى شهادة استمر إيقافها لمدة 10 سنوات، وهى شهادة تتسم بالشفافية والمصداقية لأنها من متخصصين ومسؤولين دوليين لديهم الخبرة فى التعامل مع البيانات".





وأضاف السيسى، خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، اليوم الثلاثاء، أنه يتحدث فى المناسبات مع المصريين بلغة بسيطة، منوهًا بأن التقرير تحدث فى بدايته عن التحديات، مضيفًا: "كان المسار المتحمل هو مواجهة الإرهاب والحرب الصعبة خلال السنوات الماضية"، مؤكدًا أن عجلة التنمية لم تتوقف فى ظل مواجهة الإرهاب، وتم اعتبار الحرب على الإرهاب فى مصر والمنطقة مبنية على البناء والتنمية بما تعنية الكلمة من عنف فى الأداء.

وتابع: "العمل سريع وعنيف وشامل وعميق فى كل شىء، لأننا اعتبرنا حربنا على الإرهاب جزءا منها البناء والتعمير فى مصر، وأخذنا المسارين مواجهة الإرهاب وحشد القوى الدولية لمواجهته والتحرك والعمل بمسار فلسفته شاملة".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وشهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.