يونيسف مصر: «تكافل وكرامة» أكبر برنامج للتحويلات النقدية بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - قال جيرمى هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف مصر، إن الحماية الاجتماعية ملف مهم تتناوله الدولة المصرية بكل جدية من خلال العديد من البرامج التى تحارب الفقر فى المجتمع، والعمل على محاربة التسرب من التعليم.





وأضاف هوبكنز خلال كلمته ضمن جلسة نقاشية بعنوان "التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار" ضمن فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن إطلاق برنامج تكافل وكرامة والذى يعد أكبر برنامج للتحول الرقمى فى المنطقة، مؤكدا أن الأمم المتحدة تدعم كل الجهود التى تهدف إلى تحسين حياة الأفراد داخل المجتمع.

وأشار إلى المبادرات التى تتبناها مصر بمختلف أنواعها تسعى إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، مشيدا بتطبيق مصر منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع أنحاء الجمهورية، وكذلك بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، وإطلاق العديد من المبادارت الجديدة مثل برنامج فرصة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وشهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.