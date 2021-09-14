مايا مرسى: المرأة المصرية تعلم أن المدافع الأول عنها هو رئيس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة مايا مرسى، مقررة تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021، ورئيس المجلس القومى للمرأة، إن المرأة المصرية تعلم أن المدافع الأول عنها وعن حقوقها هو رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تفخر بأن اهتمام القيادة السياسية بها نابع عن عقيدة وإيمان بها وبقدراتها فى عملية التنمية المستدامة.





وأضافت مرسى أن صدور تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، يؤكد إيمان الدولة المصرية بأهمية تعزيز إنتاج وبيانات ومعلومات المعرفة بالدلائل والحقائق والأرقام، مشيرة إلى أنها تشجع إصدار التقارير التى تقوم على أسس ومنهجية علمية وموضوعية وتتسم بمعايير حيادية تامة لتحقق الغرض الحقيقى منها، ولتكون مؤشرا لمسارات الدول فى سعيها إلى تحقيق التنمية المستدامة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وشهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.