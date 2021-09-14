الأمم المتحدة: مصر من أوائل الدول إطلاقا لاستراتيجية وطنية للإسكان

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة رانيا هدية، مديرة مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن مصر عملت على تحقيق أهداف التنمية بما يتفق مع رؤية الأمم المتحدة، ومن خلال تنفيذ العديد من البرامج والخطط الموضوعة على أعلى مستوى وبالاستعانة بالخبرات الوطنية والخارجية.





وأضافت هدية خلال كلمتها ضمن جلسة نقاشية بعنوان "التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار" ضمن فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ملف الإسكان فى مصر شهد تطورا كبيرا إذ أن مصر من أول الدول التى أطلقت استراتيجية وطنية للإسكان تعتمد على المواثيق والمعاهدات الحقوقية، وذلك بالتزامن مع تحديات انتشار فيروس كورونا.

وأشارت مديرة مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أنه فى ظل اهتمام الدولة بملف الإسكان لا يمكن إغفال الجهود الكبيرة المبذولة لتغيير المناطق العشوائية وغير الآمنة لأوضاع تليق بحياة المصريين.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وشهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.