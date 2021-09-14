عاجل.. السيسى: شعب مصر البطل الحقيقى تحمل الإصلاح الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، استهداف تنمية جميع قطاعات الدولة بمنتهى العمق والشمول والقوة، منوها بأن شهادة تقرير التنمية البشرية تؤكد أن الشعب المصرى هو البطل الحقيقى.





وأضاف السيسى، خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن عمل خطة إصلاح اقتصادى ولكن تمرير الخطة وقبولها من الرأى العام ما أنجحها، متابعًا: "كل الدول لديها مفكروها وباحثوها والمتخصصون لطرح المسارات ولكن النجاح بقبول الناس".

ووجه التحية للشعب المصرى: "التقرير ده شهادة لك مش شهادة للحكومة، إحنا بنتحرك بس وبنقول القرار ولكن الشعب من يتحمل تعبات القرار".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وشهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.