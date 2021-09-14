الزمالك يعلن رسميا ضم حمدى النقاز..فيديو

أعلن نادى الزمالك ضم التونسى حمدى النقاز لاعب الترجى السابق خلال الميركاتو الصيفى الجارى، ونشر حساب الزمالك على تويتر فيديو ترحيب باللاعب وعلق "هو هنا".

وكشف الغندور، على صفحته الرسمية، أن حمدى النقاز وقع عقود مبدئية لنادى الزمالك قبل سفره وحصل على 50% من مستحقات الموسم الجديد فى صورة شيك مستحق الدفع عقب عودته من تونس والانضمام للزمالك رسميا.

واتفق مسئولو الزمالك مع النقاز على الانضمام للزمالك لمدة 3 مواسم على أن يتم تقسيط الغرامة الخاصة به ضد النادى والبالغة مليون و300 الف يورو، على فترة تواجده فى الزمالك والتى تستمر وفقا للعقد الجديد لمدة 3 مواسم.

من ناحية أخرى كشف الإعلامى خالد الغندور، عن آخر تفاصيل صفقة انتقال عبد الله السعيد لاعب بيراميدز إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك عبر بث مباشر على صفحته الرسمية على يوتيوب.

وأكد الغندور أن آخر تواصل بين إدارة الزمالك وإدارة نادي بيراميدز كانت منذ شهر تقريبا، وتم إجراء اتصال هاتفي بين حسين لبيب وممدوح عيد رئيس بيراميدز ورفض الأخير انتقال عبد الله السعيد للزمالك.

وأضاف الغندور أن عبد الله السعيد يرغب فى الانتقال للزمالك، وعقد جلسة عقب عودته من الإمارات الأيام الماضية، مع عمرو بسيونى مدير التعاقدات في النادي وأكد السعيد لمسئولي بيراميدز أنه لن يلعب في بيراميدز الموسم المقبل وأنه يرغب في الانتقال للزمالك، وأضاف الغندور أن عبد الله السعيد يقوم بمحاولات مكثفة مع إدارة بيراميدز للسماح له بالانتقال للزمالك لرغبته في ختام مشواره في نادي جماهيري كبير مثل الزمالك.

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حمدى النقاز (2)

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