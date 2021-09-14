مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة: مصر حققت نتائج اقتصادية جيدة رغم كورونا

قال أيرك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية فى مصر، إن مصر استطاعت تحقيق نتائج وأرقاما اقتصادية جيدة وذلك بعد جائحة كورونا، مشيرا إلى أن السياسات التي تم اتباعها في مصر حققت الكثير من الأهداف من خلال الاستثمار والتنمية الاقتصادية والسياسات التي راعت في مضمونها الإصلاحات الاقتصادية الجادة، والتي أدت لخلق فرص عمل وإتاحتها للشباب المصري نتيجة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ودعا مدير منظمة العمل الدولية في مصر، خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى خلق مزيد من فرص العمل وإتاحتها للشباب في وقت الأزمات، وأيضا يتعين على ذوى الخبرات أن يقوموا بخلق الآليات الداعمة للإصلاح الاقتصادى، مشددا على أن قدرات الاقتصاد المصرى هائلة.
وطالب "أوشلان" شركات القطاع الخاص بلعب دور هام في خلق فرص عمل للشباب وخلق بيئة عمل أكثر صدق وودية، وتنمية وتطوير الصناعات المصرية، منوها بضرورة التوسع في إنشاء الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأكمل: "نعمل إلى تعزيز سوق العمل وتوسيع أفاقه الجديدة، ونحن فى حاجة إلى حماية العمال فى كل الشركات الخاصة والعامة، والنظر إلى التوظيف من منظور مختلف، فهناك قطاع كبير غير رسمي ويتعين أن يتدخل فى القطاع الرسمي لأنه تحد كبير، مشيرًا إلى أهمية توفير مظلة حماية فيما يتعلق بفرص العمل والسعي الى الاقتصاد الرسمي لتوفير مزيد من فرص العمل وتفتيش عمل على المؤسسات والشركات لضمان سلامة وحماية العاملين بها".
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