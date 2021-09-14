يونيسف: "تكافل وكرامة" أكبر برنامج وطنى للتحويلات النقدية فى المنطقة

قال جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إن الحماية الاجتماعية تتعلق بكسر حلقة الفقر بين الأجيال حيث يرث الطفل الحرمان من والديه، مشيرا إلى انها تعد أيضا واحدة من الأعمدة الرئيسية لبناء أنظمة تعليم وصحة شاملة للجميع وتعزيز التماسك والاستقرار على المدي البعيد.

وأضاف ممثل منظمة اليونيسف في مصر، خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة المصرية تستثمر في الحماية الاجتماعية وتعمل على وضع استراتيجية طويلة الأمد ورؤية كاملة لضمان عدم استبعاد أى شخص ليعيش حياة كريمة خالية من الفقر.

وأعرب "هوبكنز" عن تقدير المنظمة للجهود التي تبذلها الحكومة من أجل الحماية الاجتماعية، قائلا: "ندرك الرؤى طويلة الأمد حتى لا يتخلف أحد عن الركب خاصة الأطفال والمسنين والاباء"، واصفا برنامج تكافل وكرامة بأنه أكبر برنامج وطني للتحويلات النقدية في المنطقة".

وأوضح أن التأمين الاجتماعي وقانون التأمينات الاجتماعية وتوسيع نطاق التغذية المدرسية ومبادرة فرصة كلها دلائل على الجهود التي تبذلها الحكومة لتقدم الدعم إلى عشرات الملايين من المصريين الذين يحتاجون إلى دعم شامل، مؤكدا التزام المنظمة بمواصلة الدعم للحماية المجتمعية في المستقبل.