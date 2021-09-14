الرئيس السيسي: معندناش معسكرت لاجئين.. ومصر تستضيف 6 ملايين على أراضيها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تستضيف 5 إلى 6 ملايين لاجئ على أراضيها، وأن هذا الرقم يعادل حجم دولتين لهما إنفاقهما العام، مضيفا: "عندنا ملايين كثير تعدت 5 مليون إنسان في بلدنا مصر مش بتشفوهم في معسكرات .. معندناش معسكرات للاجئين في مصر عندنا ضيوف بيعيشوا في وسطنا".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021: "لما يكون 6 مليون في دولة فيها اكثر من 100 مليون محتاجين يتقدملهم خدمات والأمور الحياتية التي تقدم ..الرقم ده حجم دولتين تلاتة ليهم انفاقهم العام.. حط في الاعتبار عندما يقرأ هذا التقرير الديباجة اللى بنحطها تبقا عبارة عن رصد للحالة التي مرت بمصر .

وأكمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي ومن مسار حالة الفقر.. بتقولوا إن التقرير ممكن يكمل كل سنتين ونتمنى ان السنة اللى هيطلع فيها التقرير تروا أمرا أحب أسجله دلوقتي ".