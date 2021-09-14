قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الهدف من برامج الحماية الاجتماعية هو التخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي ومن مسار حالة الفقر، مضيفا: "بتقولوا إن تقرير التنمية البشرية 2021 ممكن يتعمل كل سنتين، ونتمنى أن السنة اللى هيطلع فيها التقرير، ترون أمرا أحب أسجله دلوقتي". وأضاف خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021: "الخطة الموجودة بتاع حياة كريمة المفروض موازنات استثمارية للوزارت خلال 10 سنوات قادمة لتحقيق مراده، لكن إحنا مُصرين إن نحققه خلال 3 سنين اعتبارا من منتصف العام الحالي ..المسار هنا شامل والمواجهة حاسمة قوى، نقدر نحول حياة 58 مليون مصري". وأكمل الرئيس: :"لما نيجي نتكلم على إن احنا كان عناصر الصرف الصحي في الريف كانت 12 % أصبحت 38 % يعنى متبقى 62 % مُصرين إن شاء الله خلال 3 سنين يبقا مفيش حاجة اسمها صرف صحى يليق وهذا كلام ينطبق على الخدمات المحلية والمستشفيات والمدارس داخل 4500 قرية ..معرفش يا ترى التقرير القادم يقدر يرصد الحالة دي". وقال الرئيس: "تبطين شامل للترع للقضاء على مظاهر التلوث البيئي ..كلها عناصر جنب بعضها بتعمل صرف صحي وتغطية ترع ومحطات معالجة للصرف الصحى والزراعي والصناعي على المستوى القومي..انفقنا من 2014 وحتى انتهاء المبادرة حوالى 700 مليار جنيه محطات معالجة ثنائية وثلاثية للاستفادة من المياه والتلوث البيئي الناتج عن هذه المياه". ودعا الرئيس إلى تنظيم رحلات الى منطقة المنزلة للوقوف على حجم الإنجاز الذى تحقق هناك ، قائلا:"بحيرة 250 ألف فدان كانت ممكن تعتبر منطقة غير صالحة ماتصورش انه فيه حد في الدنيا تدخل لمعالجة التلوث البيئ من 500 إلى 600 سنة فاتت زى اللى احنا بنتعمله دلوقتي".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي: معالجة التلوث فى بحيرة المنزلة متعملش فى الدنيا منذ 600 سنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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