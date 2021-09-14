/650122/وزيرة-التخطيط-تقرير-التنمية-البشرية-مصر-2021-أهم-التقارير-الدولية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 يعد أحد أهم التقارير الدولية، التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وتعتز مصر بكونها من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية؛ حيث أصدرت 11 تقريرًا منذ عام 1994، ويمثل تقرير هذا العام الإصدار الثاني عشر.

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وزيرة التخطيط: تقرير التنمية البشرية مصر 2021 أهم التقارير الدولية

جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر 2021؛ تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار".

وأكدت السعيد أن إنتاج تقارير التنمية البشرية حول العالم يساهم في تعزيز القدرات الوطنية على جمع وتحليل البيانات ذات الصلة بالتنمية البشرية، حيث تعمل هذه التقارير على تحويل أهداف الحد من الفقر والتنمية البشرية إلى معايير وخطط ونهج للعمل الوطني والاقليمي والدولي، وتقدم توصيات تثير الحوار بين شركاء التنمية، وتزيد الوعي بقضايا التنمية البشرية.

وزيرة التخطيط: تقرير التنمية البشرية يعكس قدرة الدولة المصرية وحرصها على إنتاج البيانات

هذا وأشارت وزيرة التخطيط، الدكتور هالة السعيد، إلى أن التقرير يعكس قدرة الدولة المصرية، وحرصها على إنتاج البيانات واتاحتها، كما يتناول التقرير بعمق جميع قضايا التنمية وشواغلها؛ بما يجعله بمثابة الراصد الدقيق لحالة التنمية في مصر بتحدياتها وإنجازاتها، مشيرة إلى أن تقرير التنمية البشرية في 2021 يأتي حول مصرَ المسيرةِ والمسار، ليرصد مسيرة عقد كامل من عُمر الوطن، ويرسم ملامح المسار لمستقبل، نراه جيدًا، ونبتغيه مشرقًا، ونعمل بكل عزم لتحقيقه.