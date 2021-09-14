عاجل.. السيسى عن تطوير البحيرات: بنعمل حاجة غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - سأل الرئيس عبدالفتاح السيسى، هل يمكن عمل رحلات إلى بحيرة المنزلة على سبيل المثال والتى تقع على مساحة 250 ألف فدان، مضيفًا: "متصورش حد فى الدنيا تدخل لمعالجة التلوث البيئى وإعادة الحياة عليها لـ600 سنة فاتت، وبحيرة التمساح وكينح مريوت، إحنا بنعمل حاجة غير مسبوقة فى تاريخ مصر والمنطقة".





وأضاف السيسى، خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، اليوم الثلاثاء، أن ما حدث خطة عمل فلسفتها مواجهة شاملة بمعدلات عمل غير مسبوقة ولم يتم ترك قطاع فى الدولة إلا وتم التعامل معه.

وتابع: "بقول الكلام ده للمصريين عشان يسعدوا بشهادة التنمية البشرية".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وشهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.