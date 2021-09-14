جدة - نرمين السيد - أشاد آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بما حققته مصر من نمو اقتصادى إيجابى، لتبنيها إصلاحات اقتصادية جريئة، مؤكدا أن مصر تستجيب على نحو استباقى للأزمة التى يواجهها العالم فى مجالات المناخ والبيئة الطبيعية.





وأضاف شتاينر، فى رسالة مسجلة خلال حفل إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021، اليوم الثلاثاء، أنه يتطلع إلى المستقبل، وتسليط الخطة الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى الضوء على ثلاثة عناصر رئيسية للتمكين، من شأنها تسريع عملية التنمية البشرية فى بلدان مثل مصر، مؤكدا دعم البرنامج جهودا جديدة لتعزيز الابتكار الاستراتيجى والذى تولده القواعد الشعبية التى تعد مصدرا هاما للعديد من الحلول التى نحتاج إليها اليوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. الأمم المتحدة تشيد بمسار مصر التنموى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.