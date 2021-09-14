أمطار ورياح على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. كما توقعت الهيئة، فى بيان لها، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – دمياط – العريش"، على فترات متقطعة 40% تقريبا. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:- وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

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