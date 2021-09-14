إنفوجراف- الشعب البطل الحقيقى.. السيسى يتحدث فى حلقة نقاشية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن تقرير التنمية البشرية سيصدر كل عامين، متمنيًا أن يسجل التقرير المقبل خطة حياة كريمة التى رصد لها 700 مليار جنيه، مؤكدًا أن مصر مصرة على تحقيق المبادرة فى 3 سنوات وليس 10 سنوات.





وأضاف السيسى، خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الـ3 سنوات القادمة سيتم تحويل حياة 58 مليون مصرى، منوهًا بأن نسبة تغطية الصرف الصحى فى الريف كانت 12% ووصلت الآن إلى 38%، مؤكدًا أن الدولة مصرة على إدخال الصرف الصحى بجميع القرى بشكل يليق بالمواطنين. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021. وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر. وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

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