عاجل.. السيسى: مصرون على تحقيق مبادرة حياة كريمة فى 3 سنوات وليس 10 أعوام

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن تقرير التنمية البشرية سيصدر كل عامين، متمنيًا أن يسجل التقرير المقبل خطة حياة كريمة التى رصد لها 700 مليار جنيه، مؤكدًا أن مصر مصرة على تحقيق المبادرة فى 3 سنوات وليس 10 سنوات.





وأضاف السيسى، خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الـ3 سنوات القادمة سيتم تحويل حياة 58 مليون مصرى، منوهًا بأن نسبة تغطية الصرف الصحى فى الريف كانت 12% ووصلت الآن إلى 38%، مؤكدًا أن الدولة مصرة على إدخال الصرف الصحى بجميع القرى بشكل يليق بالمواطنين.

وتابع: "هل تقرير التنمية البشرية القادم سيستطيع رصد حجم التحول الهائل فى مصر، سيتم تبطين الترع للقضاء على التلوث البيئى وعمل صرف صحى ومحطات معالجة للصرف والزراعى والصناعى على المستوى القومى".

واستطرد: "ممكن يكون إنفاقنا خلال المدة من 2014 إلى الآن والثلاث سنوات المقبلة أكثر من 700 مليار جنيه لمحطات معالجة ثلاثية أو ثنائية من أجل الاستفادة من المياه ثم القضاء على التلوث الناجم على هذه المياه".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وشهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.