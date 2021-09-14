وزارة التربية والتعليم: 768 ألفا و692 من العاملين تلقوا لقاح كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي الذين تلقوا لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك فى إطار الاهتمام ببدء العام الدراسى الجديد 2021/ 2022 حضوريًا بالمدارس، وحرصًا على سلامة جموع العاملين بالمنظومة التعليمية وأبنائنا الطلاب.
وأشارت الوزارة، فى بيان اليوم، إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على جرعتين لقاح التطعيم، حتى الآن، يبلغ (266995) بنسبة 17%، بينما يبلغ أعداد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة (501697) بنسبة 31%، ويبلغ عدد المسجلين لتلقى اللقاح (859942) بنسبة 54%، فى حين أن عدد العاملين الجارى تسجيلهم (61992) بنسبة 4%، من إجمالى (1604891) عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم فى الـ 27 محافظة.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد شددت على اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية نحو الإسراع في تسجيل العاملين على موقع وزارة الصحة والسكان، مؤكدة أنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أوالخاصة أو الدولية، وأن انتظام العام الدراسى الجديد بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين للقاح.
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