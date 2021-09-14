القوى العاملة : تعيين 15 شاباً والتفتيش على 234 منشأة بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 15 شابا ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 134 من راغبى العمل، وتوفير 51 فرص عمل.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 385 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 4 شكاوى عمالية ، تم إحالة شكوى منها للقضاء، و3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت أحمد حسين طليب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال اغسطس الماضي- إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 65 ألف جنيه لـ 29 عاملاً من المسجلين ، فضلاً عن صرف 2324 جنيها رعاية صحية لـ 14 عاملا.

وقال مدير المديرية إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 234 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة ، وعقد 2 ندوة توعية للعاملين ، فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 60 منشأة ، وإعادة التفتيش على 39 منشأة ، أسفر عن تحرير 4 محاضر، والقيام بحملات تفتيشية ، وعمل 14 قياسات ميدانية ، وبحث شكوتين .

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني ، تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ 10 متدربات من الفتيات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بقري الشركة 55 ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك ، فضلاً عن الاستعداد لنقل الوحدة الى قرية الجزائر التابعة للمحافظة .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة 150 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.