قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن نسبة تغطية الصرف الصحى فى الريف كانت سابقا 12%، ثم أصبحت 38%، ليتبقى 62%، معلقا: "كنا ممكن ناخدهم فى 10 سنين، لكن إحنا مٌصرين خلال الثلاث سنين دول يبقا مفيش حاجة اسمها صرف صحى لا يليق بالبنى أدمين".
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021: هذا كلام ينطبق على الخدمات المحلية والمستشفيات والمدارس داخل 4500 قرية.. وتساءل الرئيس: معرفش يا ترى التقرير القادم يقدر يرصد الحالة دى؟".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: الانتهاء من تغطية الصرف الصحى بقرى الريف خلال 3 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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