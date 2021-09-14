الرئيس السيسى: الانتهاء من تغطية الصرف الصحى بقرى الريف خلال 3 سنوات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن نسبة تغطية الصرف الصحى فى الريف كانت سابقا 12%، ثم أصبحت 38%، ليتبقى 62%، معلقا: "كنا ممكن ناخدهم فى 10 سنين، لكن إحنا مٌصرين خلال الثلاث سنين دول يبقا مفيش حاجة اسمها صرف صحى لا يليق بالبنى أدمين".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021: هذا كلام ينطبق على الخدمات المحلية والمستشفيات والمدارس داخل 4500 قرية.. وتساءل الرئيس: معرفش يا ترى التقرير القادم يقدر يرصد الحالة دى؟".