استخراج شهادة الجيش الإلكترونية، إن التقدم التكنولوجي الذي نعاصره سيقوم بتسهيل الأمور علينا، وخصوصاً الوثائق الحكومية، حيث أنه يمكننا الآن أن نقوم باستخراج جميع الوثائق التي نُريدها إلكترونياً بدون التنقل من المنزل، ومن هذه الوثائق التي نستطيع أن نقوم باستخراجها بكل سهولة هي شهادة الجيش، حيث أن الجيش هو أحد الخدمات العسكرية التي تكون بالإجبار، وهى واجب على المواطنين جميعاً، وذلك لأن نسبة كبيرة من البلدان في العالم يتبعون نظام الجيش، وهناك بلاد لا تتبع هذا النظام.

استخراج شهادة الجيش الإلكترونية

إن استخراج شهادة الجيش أحد أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين، ويبحثون أيضاً عن الأوراق التي يحتاجونها من أجل أن يتم استخراج شهادة الجيش، ويبحثون أيضاً عن خطوات التقديم للجيش إلكترونياً.

قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع الحكومة المصرية بالتسهيل لجميع المواطنين من أجل أن يتم استخراج شهادة الجيش بشكل إلكتروني، وذلك حفاظاً على سلامة مواطنيها من فيروس كوفيد 19.

خطوات استخراج شهادة الجيش الإلكترونية

قُم بفتح الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

وقُم باختيار خدمات التجنيد من بين خدمات الموقع التي يقدمها.

ثم اختيار شهادة إنهاء الخدمة العسكرية.

ثٌم بعد ذلك يمكنك أن تقوم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة.

والآن يمكنك أن تقوم بتأكيد طلبك.

ويتم تسليم طلبك في خلال ثلاثة أيام على محل الإقامة الذي قُمت بإدخاله في بياناتك.

إن لم يتم تواجدك في محل الإقامة الذي قُمت بكتابته عند كتابة بياناتك، فسوف يتم التواصل معك هاتفياً لتحديد ميعاد الاستلام الخاص بك.

وإن لم تستطع أن تقوم باستقبال المكالمة، فيجب أن تقوم بزيارة إدارة شئون المجندين العامة.

الأوراق المطلوبة من أجل استخراج شهادة الجيش

استخراج قيد عائلي من السجل المدني الذي تم استخراج البطاقة العائلية منه، سواء للأب، أو زوج الأم.

واستخرج من منطقة التجنيد كشف عائلي نموذج واحد جند.

الهوية الشخصية للأب، من أجل أن يتم الاطلاع عليها.

والرقم القومي للذي يقوم بطلب الإعفاء.

واستخرج من مكتب التجنيد بطاقة 6 جند للخدمة العسكرية والوطنية.

الأوراق المطلوبة من أجل استخراج شهادة الجيش للمٌقيمين خارج مصر

الاسم الرباعي للمواطن.

وبطاقة 6 جند للخدمة العسكرية والوطنية.

الرقم القومي.

وتاريخ ميلاد المواطن.

وصورة من التأجيل، أو صورة من شهادة الإعفاء.

استخراج بيان من أجل تقييم الشهادة العسكرية

يمكن أن يقدم هذه الخدمة أحد أقارب الشخص نفسه بشرط أن يكون درجة أولى أو ثانية فقط.