/650146/الرئيس-السيسي-يستقبل-خليفة-حفتر-وعقيلة-صالح

يستقبل الرئيس السيسي كلاً من السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

دوت الخليج

وكان الرئيس السيسي قد شهد اليوم حضور فعاليات انطلاق تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، وذلك خلال الجسلة النقاشية، والتي كانت بعنوان "التنمية حق للجميع .. مصر المسيرة والمسار، بحضور عدد من رجال الدولة والوزراء ومسئولين من صندوق النقد الدولي.

الرئيس السيسي يشهد فعاليات مؤتمر “التنمية البشرية”

وأكد الرئيس السيسي خلال حديثه على أن الدولة المصرية استهدفت من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تحقيق تنمية حقيقة وهو ما تم استهدافه فى كافة القطاعات التى قامت الدولة بتطويرها.

الرئيس السيسي متحدثًا على برنامج الاصلاح الاقتصادي

كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن المواطنين هم من يستحقون أيضًا كافة التقدير والاحترام، نتيجة لمجهوداتهم التى تتعلق بتحمل برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم الاجراءات التى تم اتخاذها.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن مصر لا تتعامل مع غير المصريين على أنهم لاجئين، حيث قال:” مصر ماعندهاش لاجئين، بل عندهم ضيوف فى بلدهم التاني مصر”.