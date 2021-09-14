/650148/ضبط-خمور-وويسكي-ومشروبات-كحولية-بمخزن-بدون-ترخيص-في-الفيوم

تمكنت حملة من الرقابة التجارية بمديرية تموين الفيوم من ضبط كمية من زجاجات الخمور والويسكي داخل مخزن بدون ترخيص قبل ترويجها للمواطنين خلال الأيام المقبلة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ضبط خمور وويسكي ومشروبات كحولية بمخزن بدون ترخيص في الفيوم

وأستطاعت حملة تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم ، برئاسة المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية وعضوية المفتش أحمد اسماعيل أبو غرب، ضبط خمرة وويسكي ومشروبات كحولية بمخزن بدون ترخيص بمدخل الطريق الدائري تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

وفي سياق أخر لقي شخص مصرعه، وإصيب 2 آخرين في انقلاب سيارتين على طريق ميت غمر- بنها.

تفاصيل الحادث

وكان تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إشارة من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة في مياه ترعة الرياح التوفيقي الموازية لطريق ميت غمر بطريق بنها، أمام قرية كفر النعيم دائرة المركز.

قوات الإنقاذ النهري

وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال السيارة وبالفحص والأنتقال أتضح أن طرفي الحادث كل من سيارة ميكروباص قيادة عاطف «أ.ع» 34 سنة – سائق، مقيم قرية ميت عوام دائرة مركز المنصورة، باتجاه ميت غمر، وسيارة ملاکي قيادة «زكريا.س.م» 61 سنة - بالمعاش، مقيم منطقة عزبة عقل دائرة قسم ثان المنصورة بذات الاتجاه.

اتضح أن سبب الحادث، اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى نتيجة إنفجار إطارها الأمامي الأيمن مما أدى إلى انحرافه وانقلابه بالسيارة.