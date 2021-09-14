«اختل توازنها»..مصرع سيدة نتيجة سقوطها من الدور الرابع في كفر الشيخ

/650129/اختل-توازنهامصرع-سيدة-نتيجة-سقوطها-من-الدور-الرابع-في-كفر-الشيخ

لقيت سيدة مصرعها، نتيجة سقوطها من شرفة الشقة بالدور الرابع، اليوم الثلاثاء، بمنطقة الكشلة، بمدينة دسوق في كفر الشيخ،بعد اختلال توازنها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع سيدة سقطت من الدور الرابع في كفر الشيخ

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائى بغرب كفر الشيخ، بورود إشارة من قسم شرطة دسوق، يفيد بمصرع سيدة عقب سقوطها من الدور الرابع بمنطقة الكشلة، بمدينة دسوق.

اختل توازنها

وعلى الفور انتقل عدد من القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وأتضح مصرع « م . م . ع . ن. ت»، بعد سقوطها من الدور الرابع، وبسؤال والدها أمام جهات التحقيق أقر أنها كانت ممسكه بهاتف محمول الخاص بها فاختل توازنها فسقطت جثة هامدة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة حمل رقم 35530 لسنة 2021 إدارى قسم دسوق، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وفي نفس سياق، أمر وكيل نيابة دسوق المستشار محمد صالح، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، بندب طبيب شرعى لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المتوفية وبيان سبب الوفاه، وبيان عما إذا كان جائز حدوث وفاتها من سقوطها من علو أو عدم.

كما طلب تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة وظروفها وعن سبب وكيفية حدوثها وعما إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه، كما صرح بدفن جثمان المتوفاة.