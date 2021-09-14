/650132/اتحاد-الكرة-يرضخ-للأندية-و-يؤكد-تنفيذ-خارطة-الطريق-لانتخابات-مجلس-إدارة

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أنه ماض في تنفيذ خارطة الطريق التي تؤدي إلى انتخاب مجلس إدارة للاتحاد، وأنه في انتظار نشر لائحة النظام الأساسي الجديدة للاتحاد في الجريدة الرسمية، حيث تم ارسالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اجراءات نشرها حتى يمكن للاتحاد الدعوة للانتخابات وفق اللائحة والقانون ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأصدرت اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة شئون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد بيانا يؤكد فيه السير نحو خارطة الطريق لانتخاب مجلس جديد للجبلاية. وقال اتحاد الكرة في بيانه :" يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أنه ماض في تنفيذ خارطة الطريق التي تؤدي إلى انتخاب مجلس إدارة للاتحاد، وأنه في انتظار نشر لائحة النظام الأساسي الجديدة للاتحاد في الجريدة الرسمية، حيث تم ارسالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اجراءات نشرها حتى يمكن للاتحاد الدعوة للانتخابات وفق اللائحة والقانون".

اتحاد الكرة يرضح للأندية و يؤكد تنفيذ خارطة الطريق لانتخاب مجلس إدارة

وأضاف البيان :" الاتحاد المصري برئاسة أحمد مجاهد قد حاول اجراء الانتخابات في شهر يناير الماضي فور تسلمه المهمة إلا أن القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا حالت دون ذلك، كما حاول عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في مقترحات الأعضاء بتعديل بعض بنود اللائحة الا أن الاتحاد الدولي رأي أن يترك الأمر لمجلس الإدارة المنتخب، كما سعت اللجنة المكلفة لإدارة الاتحاد لإجراء الانتخابات قبل انتهاء مدتها في 31 يوليو الماضي ، إلا أن القانون نص على اقامة الانتخابات بعد الدورة الأولمبية وليس اثناء اقامتها".

بيان اتحاد الكرة

يذكر أن أكثر من ٥٠ ناد قد هددوا عقب اجتماع لهم أمس في أحد فنادق القاهرة بسحب الثقة من اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة شئون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد حال عدم تنفيذ مطالبها. وشددت الأندية الاعضاء بالجمعية العمومية علي ضرورة إجراء جمعية عمومية غير عادية بجانب تشكيل لجنة من الجمعية العمومية لطرح التعديلات المقترحه علي لائحة النظام الأساسى لمسؤولي الاتحاد الدولي فيفا لاعتمادها.

الجدير بالذكر أن اللجنة الثلاثية الحالية لم تنشر لائحة النظام الأساسى للجبلاية في الجريدة الرسمية حتي الآن دون توضيح الأسباب رغم اعتمادها من الفيفا منذ عدة أشهر.