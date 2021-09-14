/650134/النائبة-مرثا-محروس-تشارك-في-منتدى-مجموعة-العشرين-لحوار-الأديان-بايطاليا

شاركت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، في منتدى مجموعة العشرين لحوار الأديان، الذي إنعقد في الفترة من 12 إلى13 سبتمبر الجاري، في مدينة بولونيا الإيطالية، وذلك ضمن وفد البرلمان الدولي للتسامح والسلام ممثلاً عن البرلمان المصري وألقت مرثا كلمة في الجلسة الافتتاحية تحدثت فيها عن دور الدولة المصرية في نشر السلام وإطلاق مصر " الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، موضحةً أنها أول استراتيجية ذاتية متكاملة طويلة الأمد في مصر تعزز من قيم المواطنة واحترام وقبول الآخر متوافقةً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة مرثا محروس فى منتدي مجموعة العشرين لحوار الاديان منتدي مجموعة العشرين لحوار الاديان وأعربت مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن شعورها بالفخر بمصر وقائدها، وأوضحت أن ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية هي نفس الرسالة التي يقام هذا المنتدي من أجلها، ليصبح العالم كله له صوت واحد يدعو لانتصار الإنسانية. المؤسسات الدينية المصرية ونوهت النائبة مرثا محروس،عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى أن مصر تنادي بهذا عبر دعم حوار الأديان، ولا سيما المؤسسات الدينية المصرية من الكنيسة القبطية المصرية والأزهر الشريف وغيرها من الملتقيات الحوارية التي تسمح لأنصار الفكر والإبداع الإلتقاء مع العالم لمساعدته في الفهم الصحيح للدين، مثل ملتقيات شباب العالم التي أصبحت بوتقة دولية للشباب لنشر روح التسامح والأخاء.

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