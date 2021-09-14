/650135/غرفة-القاهرة-170-شركة-وتاجر-يشاركون-في-معرض-اهلا-مدارس

قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن معرض اهلا مدارس الذي اعلنت عنه وزارة التموين في القترة من 16 سبتمبر الجاري وحتي نهايته، سيضم 170 شركة وتاجر.

170 شركة وتاجر يشاركون في معرض اهلا مدارس وأضاف ابو جبل في تصريحات لـ " دوت الخليج" أن المعرض سيكون به تخفيضات علي الادوات المدرسة من شنط وكشاكيل وكراسات واٌقلام وملابس وأحذية وأدوات جلدية وغيرها بنسبة تصل الي 35%. ولأول مرة منذ سنوات سيستمر المعرض لمدة 15 يوما بدلا من 10 ايام، بحسب رئيس شعبة الادوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية. وكان المهندس ابراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، قد أكد علي موافقة رئاسة مجلس الوزارء علي اطلاق معرض اهلا مدارس في الفترة بين ١٦ الي ٣٠ من الشهر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

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