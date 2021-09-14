/650136/حازم-الجندي-تقرير-التنمية-البشرية-2021-شهادة-دولية-جديدة-لمصر-في-نجاح-تغلبها-على-التحديات-التنموية

أثنى المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، على المجهودات المبذولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وفريق العمل على إصدار تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 تحت عنوان « التنمية حق للجميع..مصر المسيرة والمسار»، خلال فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 اليوم الثلاثاء، و أكد أن الشهادات الدولية لممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الدوليين هي شهادات نجاح جديدة لمصر وقدرتها على التغلب على التحديات والصعوبات التنموية خلال السنوات القليلة الصعبة الفائتة.

دوت الخليج يرصد تعليق حازم الجندي بشأن اطلاق تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية 2021

التنمية البشرية

وأوضح الجندي في تصريحات له، أن إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر لهذا العام، يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة، واتباعها نهج تنموي مخطط بعناية فائقة و يلتزم بترسيخ فلسفة أن الإنسان المصري محور التنمية ، والحفاظ على التوازن في مسيرة التنمية للجميع من مختلف نواحي الحياة في مصر.

التنمية البشرية

وأشار إلى التقرير جاء بعد انقطاع دام لعشر سنوات، حيث تم إطلاق التقرير في نسخته الثانية عشر من سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية التي تصدرها مصر منذ عام 1994؛ منوها إلى أن التقرير جاء في نسخته الجديدة متناولا لكثير من الأحداث والوقائع والتحديات خلال فترة مفصلية في تاريخ مصر الحديث بدأت مع ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 ثم إقرار دستور جديد في عام 2014، وكل الأحداث التي توالت بعد ذلك من نجاحات وإنجازات مهمة على مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية للدولة، والكثير من الإصلاحات المهمة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة، كما ساهمت خلال فترة قصيرة في خفض معدلات البطالة، وتبني الدولة للعديد من مبادرات الحماية الإجتماعية ، بالتوازي مع عملية الإصلاح الاقتصادي.

مؤكدا أن كل ما سبق من إصلاحات يأتى في إطار رؤية التنمية المستدامة الشاملة التى وضعتها القيادة السياسية بعنوان رؤية مصر ٢٠٣٠ .