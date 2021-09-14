/650139/محمد-زين-الدين-فخورين-بما-تحققه-الدولة-من-نجاحات-والشعب-المصري-هو-البطل

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب: علينا جميعا أن نكون فخورين بما تحققه الدولة من نجاحات في كافة القطاعات، ما جعلها محل إشادة وتقدير من المؤسسات الدولية على مستوى العالم.

دوت الخليج يرصد تعليق محمد زين الدين على اطلاق تقرير لتنمية البشرية مصر 2021

التنمية البشرية مصر 2021

وأشار زين الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص خلال احتفالية تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، على توجيه التحية للشعب المصري ووصفه بالبطل الحقيقي في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاصلاح الاقتصادي

وتابع النائب: بالفعل الشعب المصري عانى بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه تقبل كل الصعوبات من أجل بناء الدولة المصرية، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره من خلال المشروعات القومية الكبرى وكذلك زيادة مظلة الحماية الاجتماعية لملايين المصريين.

وأكد النائب محمد زين الدين، أن الشهادات الدولية في حق مصر تأكيد على أننا نسير في الطريق الصحيح نحو الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن الجمهورية الجديدة ليست مجرد "شعارات"، وإنما بتحقيق كل طموحات وتطلعات أبناء الشعب المصري في التنمية والبناء ورفع مستوى المعيشية لكل المصريين.