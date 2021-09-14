/650140/وفاة-والدة-رئيس-لجنة-التعليم-بالبرلمان-والعزاء-بمركز-التل-الكبير

توفيت صباح اليوم والدة الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، ومن المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر، وسيكون العزاء بالبعالوة الكبرى مركز التل الكبير.

تحيا مصر

بدأت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار أحمد مناع، تفعيل التدريب البرلماني لأعضاء المجلس حول الموضوعات والملفات التى تهم الشأن البرلماني ،حيث انطلقت اليوم -الأحد- فاعليات البرنامج التدريبى الأول للسادة أعضاء المجلس والذى ينظمه معهد التدريب البرلماني التابع للأمانة العامة لمجلس النواب ، ويتضمن البرنامج عدداً من المحاضرات حول العلوم الاستراتيجية ومحددات الأمن القومي المصري، والعلاقات المصرية الدولية والإقليمية وقضايا السياسة الخارجية المصرية ، كما يتضمن البرنامج أيضاً محاضرات خاصة بالبروتوكول والمراسم، والدور الرقابي لمجلس النواب.

فاعليات البرنامج التدريبي

هذا وتعقد فاعليات البرنامج التدريبي بمقر مجلس النواب ، الأسبوع الجارى خلال الفترة من 12-16 سبتمبر 2021 ، " ويُعاد نفس البرنامج التدريبي" في الأسبوع التالي في الفترة من 19-23 سبتمبر 2021 ، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من السادة النواب للتفاعل والاستفادة من البرنامج التدريبي وموضوعاته المختلفة.