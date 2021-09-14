/650143/رئيس-دينية-الشيوخ-تقرير-الأمم-المتحدة-للتنمية-البشرية-يبرز-جهود-الدولة-في-بناء-حياة-كريمة-للإنسان

قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن شهادة فريق البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة والخبراء المختصين عن التنمية البشرية في مصر، تبرز الجهود غير العادية للقيادة السياسية الحكيمة والحكومة المخلصة، في توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري، وكل ما يحقق الحفاظ على النفس والدين والنسل والمال والعقل.

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس دينية الشيوخ على اطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021

التنمية البشرية 2021

وأضاف عامر على هامش حضوره فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021، التي عقدت الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن شهادة فريق البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة والخبراء المختصين، بأن الدولة المصرية فاقت الطبيعي في تحقيق تنمية بشرية شمولية على أرض الواقع في كافة المجالات، على الرغم من الصعوبات والتحديات والتي من أبرزها محاربة الإرهاب والوضع غير المستقر في دول بالمنطقة وجائحة كورونا، توضح جهود القيادة السياسية والحكومة في بناء الإنسان المصري بناءً صحيحًا، يجعله قادرًا على صناعة حضارة جديدة تخدمه في كل زمان ومكان مثلما فعل أجداده.

وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن أفضل ما قيل في الفعالية هو إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن تقرير اللجنة، شهادة لجهود الشعب المصري كله في هذه التنمية البشرية التي تشهدها مصر.

ودعا الدكتور يوسف عامر، المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وقيادة حكيمة وحكومة.