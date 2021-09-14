مصرع الفنان أحمد هيبة في حادث سير مفجع

لقى الفنان المصري أحمد هيبة مصرعه على الفور في حادث سير أليم، عن عمر لا يتجاوز ال 50 عامًا، تاركًا خلفه ثلاث أطفال.

دوت الخليج يرصد ملابساة وفاة الفنان المصري أحمد هيبة.

وفاة أحمد هيبة

توفي هيبة إثر حادث سير أليم على طريق جسر السويس، بسبب تصادم سيارة نقل مقطورة وميكروباص بجسر السويس أمام محطة الجراج.

وكانت سيارة النقل الثقيل تسير عكس الاتجاه بسرعة فائقة، ودهست الميكروباص، ونتج عنه انفجار المركبة، وسط إصابات كبيرة لعدد من المواطنين نتيجة حادث التصادم منهم مستقلي السيارة.

وبعدها على الفور تم إبلاغ الإسعاف لنقل المصابين والمتوفيين لأقرب المستشفيات والمرور وذلك حتى يتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة المرور وضبط الجاني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

مسئول شؤون الممثلين يعلن وفاة أحمد هيبة

وأعلن خبر الوفاة إبراهيم عمران مسؤول شؤون الممثلين، ونشر صورة للراحل ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلق عمران على الصورة ناعيًا الراحل: "الله يرحمه الفنان أحمد هيبة.. كان طيب جدًا ودايما يسعى، إنا لله وإنا إليه راجعون".

مسيرة الراحل أحمد هيبة الفنية

بدأ الفنان الراحل أحمد هيبة مسيرته الفنية بمسلسل «آوان الورد» والتى قامت ببطولته يسرا وسميحة أيول ومن تأليف وحيد حامد وإخراج سمير سيف .

شارك أحمد هيبة في العديد من الأعمال منذ دخوله عالم التمثيل، من أهمها: فيلم «الرجل الأبيض المتوسط» عام 2001، مسلسل «سرح سلاح»، فيلم «مافيا»، مسلسل «تامر وشوقية»، فيلم «آسف على الإزعاج» وفيلم «الجزيرة».

آخر أعمال أحمد هيبة الفنية

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد هيبة فيلم «اللعبة الأمريكاني»، وتدور أحداث الفيلم، في إطار رومانسي كوميدي، حيث يعاني شاب وفتاة من صعوبات عديدة مادية واجتماعية، في سبيل محاولة إتمام زواجهما بنجاح.

«اللعبة الأمريكاني» بطولة كل من أحمد فهمي، وناهد السباعي، وشيماء سيف، وبيومي فؤاد، وأحمد شامي، ومن تأليف الراحل مدحت السباعي، وإنتاج أفلام ناهد فريد شوقي.