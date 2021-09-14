/650145/الرئيس-السيسي-خلال-تسليم-تقرير-التنمية-البشرية-لعام-2021-الارتقاء- بحياة-58-مليون-مصري-خلال-3-سنوات-والشعب-هو-البطل-الحقيقي-لتحمله-قرارات-الإصلاح-الاقتصادي

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشكر لفريق عمل تقرير التنمية البشرية لإعداده تقرير توقف اصداره منذ 10 سنوات، مضيفا:" انا في كل مناسبة بنتز الفرصة مع الحديث مع المصريين بلغة بسيطة يفهمها ولييس مع الباحثيبن والمتخصصين".

دوت الخليج

واضاف الرئيس السيسي خلال الجسلة النقاشية، والتي كانت بعنوان "التنمية حق للجميهع .. مصر المسيرة والمسارـ:" عجلة التنمية في مصر كانت متوقفه خلال فترة كانت مصر تسعى فيها للحرب ضد الارهاب، حيث ان الحرب وقتها كان على التنمية والتعمير".

الرئيس السيسي: شهادة التقرير للمصريين وليس الدولة أو الحكومة

وأشار الرئيس السيسي:" الحرب ضد الارهاب جزء منها يعد من التنمية في مصر، حيث ان العمل استهدف كل القطاعات وتطويرها".

وأشار الرئيس السيسي:" شهادة التقرير للمصريين وليس الدولة وأو الحكومة، حيث أن المواطن هو البطل الحقيقي ، حيث ان المصريين هم من تحملو ضريبة مسارات الاصلاح الاقتصادي، فالنجاح من عدمه مرتبط بقبول الناس ليه".

تحديات تمثل عبأ على المجتمع المصري

ووجه الرئيس السيسي:" الفترة الأخيرة واجهت تحديات تمثل عبأ على المجتمع المصري باختلاف مستوياته، فأنا اهنيء المصريين على مقدرتهم من خلال تضحياتهم وصبرهم لانهم سبب في خروج التقرير بهذا الشكل".

انفاقات الدولة المصرية في ملف معالجة المياه

وقال الرئيس السيسي:“ بنعمل صرف صحي وترع ومحطات معالجة للصرف الصحي والزراعي والصناعي على المستوى القومي”.

وتابع:” تم إنفاق من فترة 2014 وحتي الآن أكثر من 600 أو 700 مليار جنيه بمحطات معالجة ثلاثية أو ثنائية، لحماية المياه من التلوث والاستفادة منها.

واضاف الرئيس السيسي :" أحنا في مصر نقدر نحول حياة 58 مليون مصري، من خلال تطوير الخدمات المقدمة لهم”، مضيفا :" انا ماعرفش التقرير القادم هيقدر يرصد التحول الهائل في مصر ولا لا".