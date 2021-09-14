غدا.. أندريه زكى يفتتح إنجيلية الكوم الأخضر بالمنيا والناصرية بأسيوط

جدة - نرمين السيد - يفتتح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكى، مساء غدٍ الأربعاء، الكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر بمغاغة في محافظة المنيا، بعد تجديدها بالكامل، والتى تم تأسيسها عام 1889 وتعد أحد أقدم الكنائس الإنجيلية التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر.





يأتى ذلك بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، والسادة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، والقيادات الدينية والشعبية بالمحافظة. وفى نفس السياق وبحضور عصام سعد محافظ أسيوط، يفتتح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكى، مساء الخميس الكنيسة الإنجيلية بالناصرية بالفتح فى محافظة أسيوط بعد إعادة بنائها بالكامل، ورسامة عدد من الشمامسة والشيوخ من أبناء الكنيسة.

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