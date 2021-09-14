صور.. كنائس مطروح تحتفل باليوبيل الذهبى للأنبا باخوميوس

جدة - نرمين السيد - زار الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية، محافظة مطروح، فى الفترة من الجمعة 10 سبتمبر إلى الاثنين 13 سبتمبر، وهى الزيارة الرعوية السنوية التى اعتاد نيافته أن يقوم بها للمحافظة.





تأتى هذه الزيارة بالتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية بعيد النيروز والسنة القبطية الجديدة 1738 للشهداء، وكذا احتفال إيبارشية البحيرة ومطروح باليوبيل الذهبى لتأسيس الإيبارشية بسيامة نيافة الأنبا باخوميوس أسقفًا لها (12 ديسمبر 1971- 12 ديسمبر 2021).

بدأت الجولة الرعوية بزيارة كنيسة السيدة العذراء والشهيدة مارينا بالعلمين، تلاها التوجه إلى كنيسة السيدة العذراء بمطروح، حيث صلى نيافته عشية عيد النيروز وطَيَّب رفات الشهداء الموجودين بها وصلى صباح السبت قداس النيروز بالكنيسة ذاتها، وفى مساء السبت احتفلت كنائس مطروح بنيافته بمناسبة مرور خمسين سنة على سيامته أسقفًا، تحت شعار "يوبيل لمطران جليل" قدم خلاله أبناء كنائس مطروح مجموعة من الترانيم وفيلم تسجيلى وكلمات محبة ألقاها بعض الآباء الكهنة.

واستكمل نيافته جولته بصلاة القداس الإلهى صباح الأحد بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا بولا أول السواح بمنطقة الريفية، وفى مساء الأحد استقبل نيافته، خالد شعيب محافظ مطروح وذلك بمقر إقامته فى كنيسة السيدة العذراء بمطروح، وجرى خلال اللقاء حوار حول مصر الوطن بتراثه وحضارته وشعبه الأصيل.

وأشاد نيافته باهتمام الدولة بمطروح مثمنًا جهود تنمية واحة سيوة كمقصد سياحى عالم مع مراعاة الحفاظ على الطابع البيئى وجهود تطوير طريق سيوة وازدواجه خرسانيًا بما ييسر الوصول إليها ويشجع حركة النقل و السياحة لسيوة مع أهميتها الاقتصادية والسياحية.

وفى نهاية اللقاء، أهدى المحافظ درع شكر تعبيرًا عن التقدير لجهوده فى المحافظة.

وجاءت آخر محطات الجولة الرعوية أمس الاثنين بزيارة كنيسة القديس مكاريوس السكندرى بالضبعة، حيث صلى نيافته صلاة الشكر بالكنيسة وتفقد منشآتها وبارك شعبها.