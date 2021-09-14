/650142/موعد-تسجيل-تنسيق-المرحلة-الثالثة-2021-إليك-التفاصيل

موعد تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ، الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل، حيث يسعى الطلاب إلى معرفة الطريقة التى يمكن من خلالها الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة والتعرف على الموعد المقرر للتسجيل فى المرحلة الثالثة من التنسيق.

وزارة التربية والتعليم سبق أن أعلنت فى وقت لاحق فتح باب التسجيل فى تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات والمعاهد المختلفة، سيكون على الموقع الرسمي عقب انتهاء رصد التظلمات التى تقدم بها الطلاب خلال والشهور الماضية.

موعد تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2021 في مصر

ووفقًا لما أشارت إليه وزارة التربية والتعليم فى منشور لها فإن بدء تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات سيبدء من يوم 18 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن تنتهى فى العشرين من سبتمبر الجارى.

دوت الخليج

هذا ومن المقرر أن يتم إرجاء الإعلان عن فتح باب التسجيل فى المرحلة الثالثة وإبداء الرغبات حتى 20 سبتمبر الجاري.

اقرأ أيضًا: تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات تجاري

وأشارت حديث وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار، فى المنشور إلى أن الوزارة ستبدء فورًا فى إطلاق المرحلة الثالثة عقب الانتهاء من تسجيل الرغبات بالنسبة للمرحلة الثانية.

التعليم العالى: المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات سيبدء عند مجموع 205 درجة

وأكدت وزارة التعليم العالى، أن المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات والمعاهد الخاصة ستبدأ عند مجموع 205 درجة وأكثر وذلك بنسبة 50%.

ومن المقرر أن يتقدم أكثر من 65 ألف طالب إلى التقديم فى المرحلة الثالثة، وذلك وفقًا لإحصاء قامت به وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

اقرأ أيضًا: موعد نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

ومن المؤكد أيضًا أن ينضم المتخلفين عن التقديم فى المراحل الأولى والثانية إلى التسجيل فى المرحلة الثالثة، ويتم ذلك من خلال تسجيل الرغبات إلكترونيًا وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بتنسيق الثانوية العامة، أو يمكن الدخول مباشرة إلى الرابط التالى https://tansik.egypt.gov.eg/application/.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، سعت خلال الفترة الماضية إلى رصد كافة التفاصيل المتعلقة بتنسيق المراحل الأولى والثانية وأيضًا الثالثة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة.