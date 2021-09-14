/650149/حمدي-النقاز-يوجه-رسالة--لجماهير-الزمالك-بعد-العودة-صورة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب النقاز عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: ” سعيد بعودتي من جديد لنادي الزمالك، عودة مختلفة بآمال وتحديات جديدة، أسعى من خلالها لإسعاد الجماهير البيضاء التي أكن لها كل الاحترام والتقدير”.

وكان الزمالك قد أعلن عن التعاقد مع حمدي النقاز لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل حيث وقع اللاعب على العقود في حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي والدكتور حسام المندوه عضو اللجنة.

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع التونسي حمدي النقاز لاعب الترجي التونسي السابق، وذلك بعد فسخ تعاقده والعودة مره اخري لجدران القلعة البيضاء.

وقع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لفريق الترجي على عقود انتقال لنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل ليصبح ثالث صفقات القلعة البيضاء استعدادا للموسم الجديد.

ووقع اللاعب على العقود في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه ، وحسين السيد عضوي اللجنة، فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة.

وكان الزمالك قد تعاقد من قبل مع عمر كمال عبد الواحد مهاجم فريق المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة مدافع فريق أسوان لتدعيم صفوف الفريق.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.